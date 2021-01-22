Согласно опросу, проведенному компанией Gallup International, готовность россиян сделать прививку от коронавируса составляет всего 30%. И это при том, что даже в США этот показатель достигает 46, а в Турции – 62 процентов.

Опрос проводился в 48 странах мира и явными лидерами среди них оказались Вьетнам, Таиланд, Южная Корея и Индия. В этих государствах готовы вакцинироваться 92, 80 и по 78 процентов граждан соответственно. Разумеется, при условии, что препарат от коронавирусной инфекции будет признан эффективным и безопасным.

Вице-президент компании Gallup International Андрей Милехин привел несколько причин столь низкого интереса россиян к иммунизации. Одна из них заключается в том, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не сделал прививку. Он объясняет это возрастом, однако уже вакцинировались и Дональд Трамп, и Джо Байден, которые старше российского главы государства.

Милехин говорит, что такой подход со стороны президента настораживает и снижает уровень доверия к российскому препарату «Спутник V».