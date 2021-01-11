Прекращение огня – это верное решение, однако оно не поможет окончательно решить проблему Нагорного Карабаха, уверен первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев. Он считает, что поиском лучшего варианта для обеих сторон нужно заниматься и дальше, но ключевыми игроками в этом процессе должны быть Армения и Азербайджан.

Россия, по мнению Горбачева, может оказывать помощь обеим сторонам, но не вмешиваться в тот процесс, который поможет решить проблему раз и навсегда.

По словам Горбачева, противоборствующие стороны должны разрешить конфликт самостоятельно. Причем сделать это так, чтобы все остались в выигрыше и не было побежденных. В противном случае рано или поздно вновь начнется вооруженное столкновение между Ереваном и Баку.

Напомним, что по соглашению о мире стороны остались на позициях по обе стороны линии соприкосновения, а в принадлежащую Армении часть Нагорного Карабаха были введены российские миротворцы.