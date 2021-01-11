читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Прекращение огня – это верное решение, однако оно не поможет окончательно решить проблему Нагорного Карабаха, уверен первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев. Он считает, что поиском лучшего варианта для обеих сторон нужно заниматься и дальше, но ключевыми игроками в этом процессе должны быть Армения и Азербайджан.

Россия, по мнению Горбачева, может оказывать помощь обеим сторонам, но не вмешиваться в тот процесс, который поможет решить проблему раз и навсегда.

По словам Горбачева, противоборствующие стороны должны разрешить конфликт самостоятельно. Причем сделать это так, чтобы все остались в выигрыше и не было побежденных. В противном случае рано или поздно вновь начнется вооруженное столкновение между Ереваном и Баку.

Напомним, что по соглашению о мире стороны остались на позициях по обе стороны линии соприкосновения, а в принадлежащую Армении часть Нагорного Карабаха были введены российские миротворцы.

Вам может понравиться

В Выборге произошло обрушение исторического памятника федерального значения

В Выборге произошло обрушение одной из стен Анненских укреплений, которые представляют собой…

Чешский аналитик Лукаш Визингр оценил вероятность участия России в войне между Турцией и Грецией

Вооруженный конфликт между Турцией и Грецией может нанести серьезный удар по всей…

Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Призыв Си Цзиньпина к ВС Китая быть готовыми к войне вполне может…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |