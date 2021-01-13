В изменившемся мире статус государств будет определяться не Вооруженными силами или достижениями в освоении космоса, а эффективностью вакцин против коронавируса, говориться в докладе МГИМО «Международные угрозы-2021». То, как одна или другая страна будет бороться с Covid-19, вполне может определить ее дальнейшее будущее.

В самом начале пандемии предполагалось, что бороться с коронавирусом будут неправительственные структуры и международные корпорации. Но этого так и не произошло. Напротив, первыми разработали вакцины и выступили широким фронтом против Covid все те же – Евросоюз, РФ, Китай и США.

Именно вакцины станут сегодня одним из главных инструментов международной конкуренции. Это хорошо видно уже сейчас, когда все западные страны ополчились против препарата «Спутник V». Впрочем, экспертов это совсем не удивляет. Первой в мире изготовив вакцину от коронавируса, Россия продемонстрировала, что обладает гораздо большим потенциалом, чем от нее ожидалось. Причем не только в сфере создания вооружений, но и в фармацевтике.

Автор доклада Андрей Сушенцов заявляет, что те голоса, которые звучат сейчас против «Спутника» — это лишь цветочки. В ближайшем будущем они превратятся в настоящий медийный шторм. В том, что Запад будет и дальше пытаться скомпрометировать российскую вакцину, не сомневается никто.

В то же время эксперты уверены, что ближе к концу этого или началу следующего года ситуация резко изменится. Ключевые игроки на рынке будут вынуждены признать вакцины конкурентов, так как без него станет невозможным восстановить нормальное международное сообщение. В сферах выдачи медицинских паспортов и туризма возникнет ужасная путаница, прекратить которую можно лишь одним способом – этим самым признанием вакцин.