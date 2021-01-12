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Анна Шангина, руководитель Минздрава Забайкальского края, принесла свои извинения за то, что сравнила медучреждение в селе Харагун с гипермаркетом, и за свои слова о том, что местные жители якобы приходят в больницу, чтобы «поесть» и «поспать».

В рамках недавней встречи с жителями села она указала на то, что в поселении никогда не появится крупный торговый комплекс, так как это нерентабельно. Этим же она объяснила решение перепрофилировать местную больницу в амбулаторию и закрывать ее в ночное время суток, отметив, что люди не должны приходить в нее, чтобы поесть и поспать.

Когда высказывания чиновницы опубликовали СМИ, Шангина решила извиниться перед местными жителями. Она отметила, что перевод медучреждения не окажет влияния на оказываемые в нем медицинские услуги. Глава ведомства добавила, что в нем уже расширено количество коек и вскоре появится установка для стоматологии.

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