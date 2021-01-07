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Сергей Шахов, руководитель МЧС Крыма, скончался в медучреждении, где лечили больных с коронавирусной инфекцией. Он умер от осложнений, которые были вызваны COVID-19.

Согласно словам представителей ведомства, Шахов скончался в понедельник, 4 января. Отмечается, что он руководил спасательной службой региона на протяжении последних девяти лет. На момент смерти ему было 65 лет.

В СМИ напоминают, что 17 марта 2020 года на Крымском полуострове ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Прошлой осенью в регионе начал действовать масочный режим. Местные власти при этом советуют пенсионерам не выходить из своих домов без острой на то необходимости.

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