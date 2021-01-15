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Расследование дорожно-транспортного происшествия в Чехове, произошедшего в рождественскую ночь, контролирует глава городского округа Григорий Артамонов. Он лично сообщил, что остается на связи с полицейскими и намерен добиться наказания виновных в аварии.

Напомним, что на магистрали Попово-Чехов водитель легкового автомобиля Audi Q7 не сумел справиться с управлением и вылетел на встречную полосу. Сразу же произошло столкновение с другой машиной, владелец которой был госпитализирован с серьезными травмами и в критическом состоянии.

Кроме того, в результате аварии два пассажира встречного автомобиля Hyundai Solaris оказались в медицинском учреждении с множественными переломами. Водитель Ауди задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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