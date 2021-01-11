Мир во всем мире в настоящий момент невозможен, так как «деструктивные внешние силы» вмешиваются в локальные конфликты, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Другой преградой для глобального прекращения огня он назвал отсутствие доверия людей друг к другу, из-за которого враждующие стороны разучились договариваться.

Генсек заявил, что в первую очередь между собой должны договориться крупные государства. Именно они вмешиваются в вооруженные конфликты на территории разных стран мира. В качестве примера Гутерриш привел Ливию, в которой именно из-за противостояния таких государств никак не закончится локальный конфликт.

По мнению генсека ООН, во всем мире сейчас нарастает напряжение еще и из-за того, что он возвращается к холодной войне. Вновь начинается гонка ядерных вооружений, что не может не вызывать беспокойства.