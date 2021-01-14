Замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ стал фигурантом уголовного дела на Украине, сообщает офис генерального прокурора этой страны. В качестве причины названо подстрекательство военнослужащих ВСУ к переходу на сторону России в 2014 году. Имя обвиняемого не раскрывается.

За склонение к государственной измене фигурант дела может получить до 15 лет тюремного заключения по украинским законам.

Известно, что должности заместителей командующего занимали два человека – генерал-лейтенант Юрий Петров и вице-адмирал Сергей Липилин. Кто из них попал под подозрение в подстрекательстве военных, установить на данный момент не представляется возможным.

12 января состоялась очередная встреча «нормандской четверки», на которой обсуждалась ситуация на Донбассе. Однако, как сообщают представители всех сторон, добиться какого-то продвижения вперед и заключить важные соглашения не удалось.