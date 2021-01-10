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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от властей вернуть пенсионерам весь невыплаченный им долг.

Как он сообщил в соцсети «ВКонтакте», в России очень богатая власть. Так, золотовалютный резерв составляет более 45 триллионов рублей. Кроме того, в 2020 году не был освоен триллион средств из бюджета. Как считает депутат, властям следует вернуть индексацию пенсий продолжающим работать пенсионерам, а также полностью возвратить им долг.

Указывается, что, согласно подсчётам экономистов, пенсионерам было недоплачено около триллиона рублей, а через год эта сумма станет в два раза больше.

Зюганов, как отмечается, критиковал отмену индексации пенсий работающим пенсионерам с самого начала. Он считает это решение «позором».

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