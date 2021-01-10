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Гарик Харламов, который развёлся с Кристиной Асмус ещё в конце октября, переписал свой загородный дом на их дочь Анастасию.

Как сообщается, дом находится на Рублёвке, он имеет четыре этажа, а площадь всего участка – восемь соток. Поблизости находится элитная школа «Президент», где учится Анастасия, отправившаяся прошедшей осенью в первый класс.

Дом был куплен в 2013 году Харламовым. Ремонт в нём был завершён незадолго до развода с Асмус. Стоимость особняка сейчас оценивается в 100 миллионов рублей.

Актриса, которая живёт сейчас в этом доме вместе с дочерью, периодически показывается особняк в своём Instagram. Так, можно увидеть, что мебель в доме создана из натуральной кожи и дерева, имеются мраморные полы и люстры из хрусталя, а также каменный камин.

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