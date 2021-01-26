Французский гражданин, действующий по заказу частной американской компании, попытался вывезти из России радиостанции, применяющиеся в Вооруженных Силах, но попался сотрудникам ФСБ. Сейчас Тони Стефановски, который помимо французского, имеет еще и македонское гражданство, находится под арестом.

После задержания Стефановски раскаялся и полностью признал свою вину. Он сообщил, что получил заказ на пять военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» от компании AG Global Inc. Француз посредством мессенджера WhatsApp связался с бывшим спецназовцем Семукой, который после выхода в отставку сохранил и даже расширил круг своих знакомств среди военных.

Семука не отвечал несколько недель, а затем написал, что может предоставить только два комплекта радиостанций. Это устроило Стефановски, который согласился приобрести оборудование за 30 тысяч долларов. Тогда он еще не знал, что спецназовец обратился в ФСБ и стал участником оперативной разработки.

Стефановски внес аванс, после чего провел несколько месяцев в раздумьях и создании сети, которая помогла бы ему вывезти радиостанции из России. Сделка была завершена на Новом Арбате в Москве. Семука назначил встречу у «Кофемании», но соглашался общаться с французом только в собственном авто. После того как Стефановски покинул машину, его задержали сотрудники ФСБ.