Пентагон планирует войны с Китаем, Россией и Северной Кореей по устаревшим методичкам, уверен автор американского издания Forbes Брайан Кларк. Из-за этого, по мнению эксперта, Минобороны Соединенных Штатов рискует загнать страну в ловушку.

Все дело в том, что древние инструкции, которые до сих пор активно использует Пентагон, предполагают ведение боевых действий высокой интенсивности. И именно с прицелом на это осуществляется подготовка американской армии. Но, заявляет эксперт, Китай и Россия давно создают стратегические решения, которые нивелируют преимущество Соединенных Штатов.

В результате получится, что потенциальные противники будут использовать методы, к которым армия США совершенно неподготовлена. Именно из-за этого Пентагон угодит в ловушку, которую расставляет сам для себя.

Эксперт, статью которого перевел портал «ПолитРоссия», пишет о том, что США привыкли добиваться целей переброской большого количества войск на территорию противника и интенсивными боевыми действиями. Однако в настоящий момент на столь быстрые операции банально нет денег. Кроме того, в конфликте против РФ или Китая может не набраться количество сил, способное справиться с сопротивлением этих государств в короткие сроки. Что приведет Соединенные Штаты к поражению.