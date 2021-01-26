Андрей Богданов, руководитель Accent Capital, во время беседы с журналистами «Прайм» рассказал, когда следует ждать подвоха от доллара.

Согласно словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не заинтересованы в укреплении национальной валюты по отношению к мировым денежным знакам, так как усилия новой администрации будут направлены на стимулирование внутренней экономики. В результате инвесторы могут обратить внимание на развивающиеся рынки, предлагающие более высокий уровень доходности. Все это может привести к увеличению спроса на локальные валюты.

Скорее всего, повысится спрос и на российские активы, что станет причиной укрепления курса рубля. В случае если Центробанк РФ не станет активно уменьшать ставку, то подобный рост окажется устойчивым на протяжении всего 2021 года.