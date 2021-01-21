Прибалтийские государства попали в бедственное положение из-за ответных экономических санкций со стороны Беларуси и России, сообщает официальный сайта Статистической службы ЕС. По представленной информации, ключевые потери Прибалтика несет из-за «транзитной войны».

Сообщается, что санкции со стороны РФ и Беларуси привели к снижению экспорта во всех трех государствах. Так, Литва потеряла 5% дохода с транспортировки грузов, а Латвия и Эстония – по 3 процента. Эксперты отмечают, что эти цифры кажутся небольшими, однако для экономики прибалтийских стран они означают практически полный крах и катастрофические последствия.

Потеря транзитного потенциала больно ударяет по экономике Литвы, Эстонии и Латвии, заявляют представители Евросоюза. Однако в то же время они не предпринимают никаких мер, чтобы оказать помощь прибалтийским государствам, проявившим солидарность с ЕС в борьбе с Россией и Белоруссией.