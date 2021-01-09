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Индии придется сделать выбор между Россией и Западом, если она намеревается успешно противостоять Китаю, пишет издание Eurasian Times. Все дело в том, что Нью-Дели уже второй год намеревается приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы для противостояния с КНР, однако опасается санкций Соединенных Штатов.

Авторы издания пишут, что боится Индия не зря. В 2020 году она подписала с США договор, предусматривающий обмен новейшими военными технологиями. Он должен позволить ей в обозримом будущем выйти в лидеры региона. Однако Китай может и не дождаться этого самого будущего, а напасть прямо сейчас.

Сделка с Россией, которая уже оформлена контрактом на пять миллиардов долларов, может расстроить планы Индии, а также сделать ее мишенью для американских санкций. Но зато в этом случае Нью-Дели получит комплексы С-400, который являются сильной головной болью США.

Есть еще один важный нюанс – на ЗРК С-400 «Триумф» претендует еще и Пакистан, который не оглядывается на Соединенные Штаты и не боится никаких санкционных мер. Если Индия будет думать слишком долго либо откажется от исполнения контракта из опасений потерять дружбу Запада, то российские комплексы получит ближайший ее вероятный противник.

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