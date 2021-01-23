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Мартин Херем, генерал-майор из Эстонии, отметил, что властям страны нужно повысить затраты на оборону до 6,5 процента от ВВП для противостояния РФ на протяжении продолжительного времени в случае военного конфликта.

Согласно его словам, для Эстонии наибольшей угрозой все еще является Россия. Он отметил, что Москва при определенных условиях готова применить свои вооруженные силы, чтобы достичь нужных ей результатов. Примеры подобных действий можно увидеть в Украине и Грузии, считает Херем. Поэтому он призывает значительно повысить расходы на эстонскую армию, однако понимает, что власти вряд ли пойдут на подобный шаг.

Эстонский военный заявил, что отразить нападение РФ можно будет при наличии в стране мощной системы ПВО средней дальности, дальнобойных артиллерийских установок, оборонительных комплексов ВМС и дополнительных наземных сил. В настоящее время Эстонии необходимо поддерживать боевую готовность имеющихся подразделений.

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