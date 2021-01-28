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Американский эсминец «Дональд Кук» отправился в сторону Румынии после того, как получил предупреждение о наведении на него противокорабельных ракет. Эксперты сообщают, что этот визит в акваторию Черного моря экипаж боевого корабля ВМС США запомнит надолго.

Сразу же после того, как он миновал пролив Босфор, российские корабли устроили учебные стрельбы. Затем шесть истребителей ВКС потренировались на эсминце в поражении надводных целей и успешно «потопили» корабль условного противника.

Кроме того, эсминец помимо воли поучаствовал еще и в учениях расчетов ракетных береговых комплексов «Бал», которые просканировали все морские цели, оперативно обнаружили корабль «Дональд Кук» и направили на него ракеты.

Сообщается, что РФ не допустила при всем этом никаких провокационных действий. Она лишь требовала выполнения условий захода боевого корабля США в Черное море, о которых Соединенные Штаты стали забывать в последние годы. Они объясняют это «обеспечением безопасности судоходства», но на деле это называется провокациями.

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