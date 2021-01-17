Аждар Куртов, военный специалист, отметил, что миссия «Буря в пустыне», проведенная американцами, привела к тому, что США начали вести себя слишком самоуверенно на Ближнем Востоке.

Соответствующая операция стартовала в 1991 году, когда вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с армией Ирака. Ее цель заключалась в освобождении Кувейта, который оккупировали войска Саддама Хусейна. «Буря в пустыне» стала частью военной кампании, приведшей к свержению иракского лидера в 2003 году.

Успешное завершение конфликта, по мнению Куртова, привела к большой самоуверенности США. Вашингтон теперь считает, что он может решить любую проблему на планете, используя силу и не ожидая при этом одобрения со стороны Совета безопасности ООН.