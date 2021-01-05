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В 2021 году можно ждать продолжения провокации Соединенных Штатов против России, однако ни США, ни НАТО не решатся вступить в открытое военное противостояние с РФ, заявил эксперт Василий Дандыкин.

Практически так же рассуждает и другой аналитик, Юрий Кнутов. Он отметил, что несмотря на напряженность в отношениях между странами, воевать в наступившем году точно никто не будет. Причин для этого огромное множество. Во-первых, в США сменился президент и Джо Байдену сейчас придется разбираться с внутренними проблемами. Почти половина страны считает его нелегитимным главой государства, поэтому нужно как-то убедить оппонентов в том, что они ошибаются.

Война с Россией – не лучший способ сделать это, так как исход военного противостояния заранее предсказать просто невозможно.

Во-вторых, Россия весь 2020 год «радовала» американцев новыми разработками в оборонной сфере, потенциал которых совершенно не изучен. Поэтому Соединенные Штаты не будут рисковать и позволять РФ испытывать все это оружие на себе.

Наконец, в-третьих, в случае агрессии со стороны США, Россия может создать военный альянс с Китаем, который окажет мощное сопротивление. Впрочем, до него дело вряд ли дойдет, так как такой Союз сразу же отобьет у Соединенных Штатов желание развязывать войну.

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