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Норвежская компания Telenor рассказала об основных технологических трендах, которые будут популярны в 2021 году.

Как сообщают эксперты компании, из-за событий прошлого года людям по всему миру пришлось быстро адаптироваться к новым, более цифровым, условиям жизни. Кроме того, это привело к росту числа людей, которые чувствуют себя одинокими. Такое ощущение зачастую провоцируют тревогу и депрессию.

Поэтому, как считают специалисты, в 2021 году будут разрабатываться и внедряться новые инструменты и услуги, которые связаны с психическим здоровьем. К примеру, это могут быть чат-боты, использующие технологи искусственного интеллекта. Также будут применяться технологии дополненной и виртуальной реальности.

Также эксперты прогнозируют распространение технологий, предназначенных для контроля энергопотребления и качества воздуха. Предполагается и развитие роботехники, предназначенной для сельского хозяйства.

Кроме того, ожидается развитие кибербезопасности, а также дистанционного обучения.

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