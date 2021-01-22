Россия продолжает разработку авианосца, который сможет заменить боевой корабль «Адмирал Кузнецов», и имеет в своем распоряжении весьма интересные проекты, уверены авторы американского портала Military Watch.

Одной из самых перспективных идей журналисты называют проект авианосца «Варан», разработанный в Невском проектно-конструкторском бюро. Этот боевой корабль с водоизмещением 45 000 тонн американские эксперты считают наиболее подходящим под потребности российского флота.

Отмечается, что на палубе нового авианосца можно разместить не более 50 летательных аппаратов – до 6 вертолетов, двадцати БПЛА и 24 истребителей. При этом специалисты отмечают, что пространство палубы очень грамотно оптимизировано, что позволило сделать корабль компактным, но многофункциональным.

По мнению авторов статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», в качестве палубных истребителей РФ использует тяжелые Су-35, которые эксперты относят к поколению 4++. Запускаться они будут либо с палубы, либо с катапульты – электромагнитной пусковой установки, обеспечивающей гарантированный взлет истребителя с полными баками и максимальным комплектом вооружения.

Флот рассматривает и другие проекты – «Ламантин» от того же конструкторского бюро, грандиозный по своим размерам и функциям «Шторм» с атомной силовой установкой и прочие. Но именно «Варан» американские эксперты считают оптимальным выбором.