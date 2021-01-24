Российский ЗРК «Панцирь-СМ» умеет сбивать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры или компактные ударные беспилотники, а также является настоящим «кошмаром» для истребителей-невидимок, заявляют эксперты китайского издания Sohu. Они называют новейшую модификацию комплекса серьезным усилением противовоздушной обороны РФ.

Китайские обозреватели, эксклюзивный перевод публикации которых представляет портал Discover 24, ссылаются на мнение российских аналитиков, заявляющих, что «Панцирь-СМ» нужно было запускать в массовое производство еще в 2019 году. Впрочем, комплексы в любом случае станут разумной альтернативой для «Панцирь-С1» благодаря существенно улучшенным характеристикам.

Все дело в том, что эти ЗРК оснащены модернизированными ракетами 9М335, которые способны уничтожать цели, площадь поперечного сечения радиолокационного отражения которых составляет от 0,1 до 0,3 квадратных метров. При этом боеприпас преодолевает расстояние в 400 км со скоростью 1000 метров в секунду.

Ракеты эффективно поражают и цели-невидимки с площадью 0,03-0,06 квадратных метров. Вероятность попадания в них достигает 70 процентов, что является отличным результатом. Особенно с учетом того, что для изготовления этих самых целей применяются стелс-технологии.

Китайские специалисты отмечают и способность «Панцирь-М» перехватывать баллистические ракеты, запущенные потенциальным противником. Благодаря этой возможности, комплексы автоматически превращаются в универсальные системы ПВО.

По словам экспертов, истребители-невидимки созданы для того, чтобы в условиях войны внезапно атаковать внутренние районы вероятного противника, появляясь буквально из воздуха, как призраки. Однако наличие у России комплексов «Панцирь-СМ» позволит взять эти районы под надежную охрану. Вероятность поражения невидимых целей, составляющая 70 процентов – это настоящий кошмар для стелс-истребителей.