В ближайшие несколько лет Россия намерена существенно расширить парк дальней авиации, сообщает военный эксперт Антон Лавров. По его словам, РФ также собирается сделать стратегические самолеты универсальными, способными стать неядерной ударной силой.

Среди ближайших планов – производство новых стратегических ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь», которые смогут нести на борту как ракеты с ядерными боеголовками, так и неядерные боеприпасы. В планах Минобороны – получение 50 таких самолетов в течение ближайшего десятилетия.

В 2023 году планируется начало испытаний авиационного комплекса ПАК ДА, который в настоящее время активно разрабатывается отечественными конструкторами. На 2026 год намечено проведение госиспытаний этого бомбардировщика и его передача ВКС России.

Помимо этого, продолжаются программы модернизации стратегических бомбардировщиков, которые должны привести их к уровню уже испытанных и проверенных Ту-95МСМ, Ту-22М3М и Ту-160М. Наконец, для всех боевых самолетов разрабатывается новейшее вооружение, которое сделает их еще более грозной силой в воздухе.