Политолог Антон Бредихин прокомментировал сообщение о том, что украинские солдаты после обучения в Соединенных Штатах массово увольняются из ВСУ. Эксперт привел несколько причин такого поведения военнослужащих.

По его мнению, они прекрасно понимают, что их отправляют в США для подготовки к «бойне» на Донбассе или в Крыму. Но целесообразность войны в этих регионах вызывает у них серьезные сомнения, что и приводит к увольнению по возвращении домой.

Кроме того, Соединенные Штаты во все времена воевали в чужих странах, не особенно задумываясь над судьбой простых мирных граждан и уничтожая их сотнями. Теперь инструкторы учат этому и своих подопечных. Однако украинские бойцы подобную жестокость просто не могут принять психологически, поэтому они еще в США решают уйти из армии.

По мнению эксперта, боевая составляющая такого обучения находится на высоком уровне, поэтому ВСУ вполне могла бы получать грамотных квалифицированных военнослужащих. Однако США, помимо этого, навязывает еще и свои ценности, которые просто не вяжутся с совершенно иной психологией украинского солдата.