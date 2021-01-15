Истребитель F-35 по большинству параметров уступает российскому Су-57 и вообще является апогеем тупикового развития американских ВВС, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что с ним согласны многие специалисты даже из Соединенных Штатов.

Некоторые обозреватели даже не считают F-35 истребителем пятого поколения, так как количество его недостатков превосходит все допустимые пределы. Самолет не способен эффективно обнаруживать цели, вчистую проигрывает Су-57 по маневренности и скорости, а также по оснащению. К примеру, российские средств РЭБ, установленные на новейшем истребителе, гораздо мощнее американских.

По мнению Леонкова, конструкторы настолько увлеклись желанием сделать самолет-невидимку, что пожертвовали более важными вещами. Такими, к примеру, как оснащение качественными и мощными РЛС, средствами радиоэлектронной борьбы, оптическими станциями для наведения вооружения на цель. Они использовали слабые и ни на что негодные аналоги лучших систем, что сделало самолет малозаметным, но и неэффективным в воздушном бою.