читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребитель F-35 по большинству параметров уступает российскому Су-57 и вообще является апогеем тупикового развития американских ВВС, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что с ним согласны многие специалисты даже из Соединенных Штатов.

Некоторые обозреватели даже не считают F-35 истребителем пятого поколения, так как количество его недостатков превосходит все допустимые пределы. Самолет не способен эффективно обнаруживать цели, вчистую проигрывает Су-57 по маневренности и скорости, а также по оснащению. К примеру, российские средств РЭБ, установленные на новейшем истребителе, гораздо мощнее американских.

По мнению Леонкова, конструкторы настолько увлеклись желанием сделать самолет-невидимку, что пожертвовали более важными вещами. Такими, к примеру, как оснащение качественными и мощными РЛС, средствами радиоэлектронной борьбы, оптическими станциями для наведения вооружения на цель. Они использовали слабые и ни на что негодные аналоги лучших систем, что сделало самолет малозаметным, но и неэффективным в воздушном бою.

Вам может понравиться

Российскую “летающую канонерку” вооружат высокоточными бомбами и ракетами

«Летающая канонерка», которая разрабатывается российскими конструкторами, получит высокоточные ракеты и бомбы для…

Ара Айвазян: приоритет Армении и Арцаха – деоккупация территорий Нагорного Карабаха

Деоккупация территорий Нагорного Карабаха путем мирных переговоров названа основной целью Армении и…

Священник из Саратова предстанет перед Епархиальным судом за неподобающее поведение

Саратовский священник Александр Мурылев за неподобающее поведение и отказ в совершении богослужений…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 января – пасмурно, до -13 °C | город Мытищи: погода, 15 января – переменная облачность, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Королев: погода, 15 января – снег, до -1 °C | Подольск: погода, 15 января – переменная облачность, до -19 °C | Армавир: погода, 15 января – пасмурно, до 2 °C |