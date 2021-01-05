Проект ядерного поезда «Баргузин», который в ближайшее время намеревается возродить Россия, может создать Соединенным Штатам и НАТО серьезные проблемы. Подобная ситуация уже возникала в 90-х годах минувшего столетия, когда РФ запустила подобный поезд «Молодец». Тогда США сразу же бросились пересматривать перечень вооружений, который на тот момент подпадал под действие договора СНВ-3.

Российский эксперт Алексей Леонков рассказал, что США беспокоила невозможность найти «Молодца» в огромной сети железных дорог РФ. Кроме того, они не могли понять, почему их собственный проект под названием Peacekeeper Rail Garrison не удался, а Россия сумела воплотить свой замысел в реальность.

Как только Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, РФ вновь занялась созданием нового ядерного поезда. По мнению эксперта, «Баргузин» станет мощным инструментом сдерживания. Он будет тихо разъезжать по железным дорогам страны, готовый в любой момент нанести ответный удар. Зная об этом, США сто раз подумают, прежде, чем решаться атаковать Россию своими ядерными ракетами.