Давид Тоноян, армянский экс-министр обороны, во время беседы с журналистами Mediamax отметил, что РФ оказала Армении максимальную поддержку в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Согласно его словам, в течение всего военного конфликта, произошедшего прошлой осенью, он регулярно контактировал с Сергеем Шойгу, главой Минобороны России. В некоторые дни телефонные беседы проводились несколько раз в сутки. Тоноян отметил, что Москва помогла Еревану в решении ряда важных вопросов, не связанных с военной сферой.

В СМИ напоминают, что Тонояна отправили в отставку 18 ноября прошлого года. Теперь должность руководителя Минобороны Армении занимает Вагаршак Арутюнян. Данное решение было принято вскоре после подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.