Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Давид Тоноян, армянский экс-министр обороны, во время беседы с журналистами Mediamax отметил, что РФ оказала Армении максимальную поддержку в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Согласно его словам, в течение всего военного конфликта, произошедшего прошлой осенью, он регулярно контактировал с Сергеем Шойгу, главой Минобороны России. В некоторые дни телефонные беседы проводились несколько раз в сутки. Тоноян отметил, что Москва помогла Еревану в решении ряда важных вопросов, не связанных с военной сферой.

В СМИ напоминают, что Тонояна отправили в отставку 18 ноября прошлого года. Теперь должность руководителя Минобороны Армении занимает Вагаршак Арутюнян. Данное решение было принято вскоре после подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Вам может понравиться

Пушков заявил о разочаровании американцев в администрации Байдена

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал о разочаровании американцев в администрации…
  • Анна
  • 24.01.2021
  • читать 1 минуту

Храмчихин: Азербайджан не станет воевать с Россией в Карабахе

Александр Храмчихин, военный эксперт, во время беседы с журналистами «Sputnik Армения» предположил,…

Украина тратит миллиарды долларов на бесполезный хлам для своих ВМС

Андрей Союстов, обозреватель издания ФАН, отметил, что Украина тратит миллиарды долларов на…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 января – переменная облачность, до 7 °C |