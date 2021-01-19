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Экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, который отбывает наказание за изнасилование врача Сосновоборской больницы, переведен в колонию-поселение.

Суд принял такое решение с учетом того, что осужденный уже отбыл третью часть назначенного срока и положительно характеризовался администрацией колонии общего режима. Также он не допустил ни единого нарушения правил исправительного учреждения.

60-летний министр изнасиловал свою 37-летнюю знакомую, которая работает врачом, в 2019 году. Для этого он обманом заманил ее на территорию бывшего лагеря «Сказка», сообщив, что требуется медицинская помощь. Затем он отвез ее в охотничий домик, предложил быстрое продвижение по карьерной лестнице, а после отказа просто набросился на женщину и надругался над ней.

Суд приговорил бывшего министра к трем годам тюремного заключения, а также к выплате потерпевшей 500 тысяч рублей.

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