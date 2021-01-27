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Тактические и крылатые ракеты РФ, установленные на западном и южном направлениях испугали экс-руководителя Службы внешней разведки Виктора Гвоздя, который заговорил об «усилившейся угрозе для Украины». Он заявил, что практически на самой границе размещена мощная российская группировка, которая разрастается ни по дням, а по часам.

Больше всего экс-главу СВР Украины напугали «Искандеры», которые, по его словам, способны нести ядерные боеголовки. Благодаря этим комплексам перед РФ открывается возможность начать широкомасштабное наступление на восточные области страны.

Гвоздь также отмечает, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной. Если она задействует крылатые ракеты, аэрокосмические силы и «все остальное», то сможет быстро добиться победы в операции против Киева.

Стоит напомнить, что о превосходстве ВС России недавно упоминали и британские военные эксперты. Они отметили, что РФ вновь начала вкладывать крупные средства в оборонную промышленность, что позволило ей в буквальном смысле «восстать из пепла».

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