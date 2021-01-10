США надо срочно менять систему управления ядерным вооружением, уверен бывший глава Пентагона Уильям Перри. По его словам, действующая сейчас схема позволяет президенту Дональду Трампу запустить любое количество ядерных ракет по разным странам мира и никто, включая даже министра обороны, поделать с этим ничего не сможет.

Перри, который возглавлял американское военное ведомство с 1994 по 1997 год, уверен, что новому президенту Джо Байдену придется провести реформу системы. По мнению экс-министра, полномочия осуществлять управление ядерными ракетами должен получить не только глава государства, но еще и специально выделенная группа представителей Конгресса. Это позволит свести к минимуму риски международной безопасности.

По словам Перри, старая система, которая подразумевала единоличное управление ядерным арсеналом, вызывает серьезные сомнения. Она дает возможность в один момент запустить от одной до сотни ракет и уничтожить половину человеческой цивилизации. Поэтому ее нужно как можно скорее заменить, чтобы исключить нежелательные последствия.