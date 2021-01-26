Майор египетской армии дал интервью новостному порталу Elminbar, в котором рассказал, почему операция Каира против ячеек ИГИЛ* на Синайском полуострове до сих пор не увенчалась успехом.

Военный, представившийся Тареком, рассказал, что последние три года Каир ведет безуспешную борьбу с боевиками «Исламского государства»*. По его мнению, причина, по которой террористов еще не побороли, заключается в слабой подготовке рядовых бойцов, с которыми практически не занимается офицерский состав.

В данной ситуации бронетехника из России, США и Франции является бесполезной, поскольку солдаты армии Египта не знают, как с ней обращаться.

По словам офицера, ещё одной проблемой является «проседание» в тактике ведения боя. Боевики ИГИЛ предпочитают партизанскую войну и избегают полномасштабных сражений.

Тарек рассказал, что радикалы вскрывают и атакуют незащищенные объекты, а затем прячутся в пустыне. По его мнению, одержать верх над террористами получится только в том случае, если вооруженные силы Египта получат помощь опытных специалистов со стороны.

Майор уверен, что США и Франция откажутся посылать свои регулярные войска на Синайский полуостров, поэтому надежды можно возлагать лишь на частные военные компании. По словам Тарека, для выполнения подобных задач подходит «ЧВК Вагнера», успешно разгромившая основные силы террористов в пустынях Сирии.

Офицер уверен, что совместные действия по борьбе с терроризмом и обучение египетских солдат принесет больше пользы, чем отправленные США деньги на покупку дорогой техники. Майор отметил, что помощь «ЧВК Вагнера» в борьбе с боевиками «Исламского государства» на Синае не останется незамеченной и усилит её авторитет в ближневосточном регионе.

* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.