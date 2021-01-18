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Рост цен на отопление спровоцировал осаду Дома Республики в Уфе местными жителями. Они потребовали немедленной встречи с главой Радием Хабировым и снижения тарифов.

Протестующие не согласились на предложение правительства обсудить ситуацию в драматическом театре Уфы. Они оставались у Дома Республики и скандировали «Хабиров, выходи» до тех пор, пока из здания не показался министр ЖКХ Борис Беляев.

После этого жители все же отправились в драмтеатр, где была проведена встреча не только с Беляевым, но и с другими представителями власти региона.

В настоящий момент мероприятие завершено. Сообщается, что обошлось без применения силы с обеих сторон – чиновники обсудили с людьми сложившуюся ситуацию и пообещали принять необходимые меры для ее улучшения. Известно, что правоохранительные органы задержали лидера движения «Стоп БашРТС», которому предъявили обвинение в мелком хулиганстве.

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