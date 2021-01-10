Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье своей матери.

В Stories Instagram подписчики Анны поинтересовались состоянием здоровья её матери, на что она ответила, что её мама очень тяжело болеет. Она сообщила, что они лечатся и верят в лучшее, и надеюсь, что им удастся справится с этой ситуацией.

У Анастасии Заворотнюк, как указывается, был выявлен рак мозга. Неладное она заподозрила после того, как у неё начались сильные головные боли. Диагноз официально подтвердили в октябре 2019 года, но этого родственники актрисы никак не комментировали её состояние.

Лечение, как указывается, Анастасия продолжает до сих пор. Из-за того, что её внешность сильно изменилась, она предпочитает не общаться ни с кем, кроме своей семьи.