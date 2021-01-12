Дима Билан удивил поклонников очередной сменой имиджа.

Так, в Stories Instagram артист опубликовал свою фотографию, представ побритым налысо. Как он указал в подписи, ему надоели волосы, и он решил их сбрить. Также Билан отметил, что «цвета – это хорошо», однако свой цвет лучше.

Как указывается, это уже третья смена имиджа Билана, совершённая им в течение года. Ранее он выкрасил свой волосы в малиновый цвет, после этого – в голубой. По словам поклонников, новая причёска смотрится лучше, чем то, что было у него на голове раньше, и они рады, что он возвращается в свой личный образ. Также некоторые посоветовали ему сбрить ещё и усы, чтобы лицо дышало и загорало.

Впрочем, некоторые подписчики новый образ не оценили, и заявили, что Билан стал похож на дитя интерната.