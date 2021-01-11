Семья Хайруллиных из Уфы выиграла в швейцарской лотерее укол препарата «Золгенсма» для дочери Варвары, страдающей от спинально-мышечной атрофии. Родители выражают благодарность всем тем, кто поддерживал их, сдавая макулатуру и принимая участие во всех благотворительных ярмарках и лотереях.

На один укол препарата требуется 160 миллионов рублей, но для семьи Хайруллиных это очень большие деньги. Они делали все возможное, чтобы собрать их, однако в социальных сетях удалось получить лишь 10,3 миллиона. Теперь часть из этих денег родители планируют раздать другим детям, нуждающимся в лечении от СМА.

Мама Вари даже приняла участие в конкурсе Снегурочек на Новый год, чтобы получить главный приз в сто тысяч рублей. Однако одержать победу ей не удалось. Впрочем, она и не понадобилась, так как через несколько дней родители девочки выиграли в швейцарскую лотерею и теперь получат так необходимое ребенку лекарство.