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Президент Украины Владимир Зеленский, а также его родные и окружение давно вакцинировались от Covid-19, уверен депутат ВРУ от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. При этом он считает, что глава государства сделал прививку российским препаратом «Спутник V».

По словам депутата, вокруг вакцины производства РФ затеяли никому не нужную политическую возню. Причем сделали это в то время, когда простые граждане Украины умирают от коронавирусной инфекции. Они болеют и гибнут только по тому, что президент и другие руководители страны твердо стоят на своей позиции относительно вакцинации. Но Запад не особо торопится предоставить Украине другие вакцины.

Илья Кива и его коллеги по фракции ОПЗЖ неоднократно требовали от Зеленского закупить в России препарат «Спутник V». Кроме того, они заявляли о готовности Украины производить эту вакцину на харьковском фармацевтическом предприятии “Биолек”. Сейчас фракция начала сбор подписей за регистрацию российского препарата на территории Украины.

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