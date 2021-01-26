Зампредседателя думского комитета по экономической политики Сергей Калашников предложил разместить на новой купюре номиналом в 5 тысяч рублей портрет президента Владимира Путина.

Он отметил, что на деньгах нужно размещать символы той эпохи, в которую эти купюры производятся. Поэтому портрет нынешнего главы государства подходит для этой цели лучше всего.

В качестве примера политик привел Соединенные Штаты, которые приняли решение заменить изображение Эндрю Джексона на 20-долларовой купюре на портрет Гарриет Табмен, которая является символом борьбы с рабством в США. При этом он отметил, что рисунок с рабами будет способствовать увеличению напряжения в американском обществе.

Калашников также заявил, что свое предложение поместить на пятитысячную купюру изображение Владимира Путина не будет выносить на рассмотрение комитета.