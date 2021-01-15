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Правительство Украины совершенно напрасно вводит в армии натовские стандарты, так как членство в Североатлантическом альянсе Киеву никто давать не собирается, уверены эксперты информационного агентства «DenníkN». Словацкие журналисты называют все украинские устремления «мечтой», которая никогда не воплотится в реальность.

Киев не просто так рвется в НАТО – ему членство в альянсе необходимо для того, чтобы попытаться отобрать у России Крымский полуостров. Однако есть одна проблема – вступить в Североатлантический блок может только то государство, на территории которого не ведутся боевые действия.

На Украине продолжается спор за Донбасс, поэтому места в НАТО ей не видать. Но и это еще не все. Даже если Североатлантический альянс вдруг передумает и возьмет Киев под свое крыло даже вопреки своим правилам, то он вряд ли сразу же пойдет войной на Россию. Словацкие журналисты считают, что Украине лучше забыть о Крымском полуострове, так как получить его обратно у нее не получится, что бы она не делала.

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