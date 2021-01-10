Дональд Трамп может попытаться завершить начатые ранее дела и развязать боевые действия с Ираном, считает известный военный эксперт Даниэль Эллсберг. По его словам, это станет «прощальным подарком» президента, который вскоре должен покинуть свой пост.

Портал “ПолитРоссия” сообщает, что Эллсберг возмущенно отреагировал на попытки Трампа дестабилизировать ситуацию внутри страны. Но еще большее негодование вызывают действия главы государства в международной политике. Во-первых, сперва он заявил, что военный контингент, который сейчас находится в Иране, останется там и в будущем. Во-вторых, буквально на днях в воздушное пространство над Персидским заливом вошел американский бомбардировщик B-52. По мнению эксперта, сейчас не только Иран, но и весь мир вынужден следить, чтобы Трамп чего-нибудь не натворил напоследок.

Эллсберг – одновременно национальный герой и «самый опасный человек» в Соединенных Штатах. Именно он раскрыл СМИ планы США по войне во Вьетнаме, где Америка намеревалась дестабилизировать ситуацию в течение многих лет. По американским законам за такое Эллсбергу грозило более ста лет тюремного заключения, однако он сумел избежать наказания.