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Российские истребители Су-30СМ жестко наказали Соединенные Штаты за «наглое поведение» у границ воздушного пространства Крымского полуострова, сообщают журналисты китайского издания Sohu. Они отметили, что американские провокации все чаще вынуждают РФ предпринимать все более радикальные меры для их пресечения.

На этот раз несколько бомбардировщиков-стратегов B-52 подобрались практически к самым границам Крыма. РФ сразу же подняла в небо четыре истребителя Су-30СМ, которые несут боевое дежурство на полуострове. Российские пилоты не стали церемонится с провокаторами. Они несколько раз пролетели в непосредственной близости от B-52, а также выполнили ряд жестких маневров, четко указывающих, что нужно сделать американцам. Действия истребителей возымели успех – бомбардировщики быстро поняли, что от них требуется и ретировались.

Авторы статьи, которую перевел портал “ПолитРоссия“, пишут, что это далеко не первая подобная провокация. США ведут себя все наглее у российских границ, однако и терпение РФ не безгранично. Она начинает действовать жестко и даже агрессивно, отгоняя потенциального противника от своих рубеже. В то же время ни корабли, ни истребители России не переходят границу дозволенного, поэтому провокационные действия Соединенных Штатов не достигают своих главных целей.

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