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Представители прокуратуры Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту избиения экс-боксером собственного ребенка.

Согласно словам сотрудников ведомства, они получили жалобу от жительницы регионального центра, в которой она заявила, что ее супруг систематически избивает их малолетнего сына. Тем самым мужчина попытался привить мальчику любовь к спорту. К примеру, желая сделать из него гимнаста, он посадил ребенка на шпагат, а потом положил ему на ноги тяжелые гири. В итоге у малыша был диагностирован перелом бедра.

Прокуратурой была осуществлена проверка, в рамках которой удалось установить, что отец ребенка продолжительное время издевался над ним, из-за чего тот получил различные травмы. Материалы дела были отправлены в полицию, где на мужчину завели уголовное дело.

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