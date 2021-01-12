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Гиперзвуковые ракеты, которые успешно разрабатывают Россия и Китай, свергнут американские авианосцы с трона «владыки морей», считают авторы публикации в издании Business Insider. Они напомнили об успешных тестовых запусках «Циркона» с корабля «Адмирал Горшков» и об испытаниях баллистических ракет китайскими ВМС.

Эксперты отмечают, что из-за гиперзвуковой скорости российского «Циркона» американские системы ПРО даже не успеют на него отреагировать. Помимо этого, ракета «умеет» менять направление прямо в полете, поэтому способна уклониться от любой атаки, вернуться на прежний курс и поразить цель.

У Китая гиперзвукового оружия пока нет, но в том, что вскоре оно появится, отсутствуют всякие сомнения. Пока же КНР использует новейшие баллистические ракеты большой дальности, которые запускаются с кораблей и поражают наземные и надводные цели. Недавние испытания сразу двух таких боеприпасов показывают, что у Поднебесной уже имеется эффективное оружие против кораблей потенциального противника. В том числе и против авианосцев.

После развала СССР Соединенные Штаты слишком вольготно почувствовали себя на море, захватив мировое господство именно благодаря своим авианосцам. Однако появление оружия против них совсем скоро заставит США считаться с новыми игроками в лице России и КНР.

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