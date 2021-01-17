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Brexit станет той последней каплей, которой не хватает для развала Великобритании, считает журналист Гэвин Эслер. Он написал монографию под названием «Как заканчивается Британия», в которой подробно рассказал обо всех причинах грядущего раскола страны.

Автор проявляет свое недовольство выходом Британии из Евросоюза совсем не случайно. Он заявляет, что подавляющее большинство шотландцев в 2014 году проголосовали против независимости своей страны только для того, чтобы она вошла в Евросоюз. Однако сейчас они же готовы поддержать отделение Шотландии от Соединенного Королевства.

Автор заявил, что на голосовании по Brexit, в котором сторонники выхода из ЕС победили с минимальным отрывом, его попытались заставить отказаться быть шотландцем, британцем и европейцем одновременно. Он уверен, что навсегда останется с Европой и не перестанет быть гражданином Шотландии. А вот по Великобритании у журналиста теперь появились серьезные вопросы.

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