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Голландская любовница британского офицера две недели жила в шкафу на авиабазе Королевского военно-морского флота в Йовилтоне. Как позже выяснилось, она приехала, чтобы навестить своего избранника, но не смогла улететь обратно из-за закрытого авиасообщения между Нидерландами и Великобританией.

Офицер прятал любимую в шкафу в своей комнате, однако ее нашли другие военнослужащие. Они учуяли запах, абсолютно нехарактерный для строгой армейской обстановки и без ведома владельца вскрыли комнату. Так тайна была раскрыта, а девушке все же пришлось покинуть и гостеприимную авиабазу, и страну.

Любовник рассказал, что провез возлюбленную на военный объект тайно, в багажнике своего авто. После праздников он регулярно прятал женщину в шкафу, а на двери комнаты оставлял табличку, уведомляющую, что уборка не требуется.

Представители Королевского ВМФ заявили, что провели расследование в отношении женщины. Они отметили, что она имеет европейское гражданство и не причастна к попытке шпионажа.

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