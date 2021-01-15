Великобритания запросила роль наблюдателя в проекте Main Ground Combat System, который предполагает создание новейшего танка, который должен заменить французскую боевую машину Leclerc и немецкий Leopard 2. Сообщается, что со второго этапа Лондон может присоединиться к Германии и Франции уже в качестве равноправного партнера.

Согласно проекту, танк должен быть готов ориентировочно к 2035 году. В текущем году начнется лишь создание демонстраторов, число которых в течение трех лет должно достичь четырнадцати. После этого будет выбрана самая удачная модель и начнется основной этап реализации проекта.

В настоящий момент в программе MGCS принимают участие две немецкие – Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, и одна французская компания Nexter systems. Все затраты Париж и Берлин делят поровну. После того, как боевая машина будет создана, интеллектуальные права на нее также будут принадлежать обеим сторонам.