Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Великобритания запросила роль наблюдателя в проекте Main Ground Combat System, который предполагает создание новейшего танка, который должен заменить французскую боевую машину Leclerc и немецкий Leopard 2. Сообщается, что со второго этапа Лондон может присоединиться к Германии и Франции уже в качестве равноправного партнера.

Согласно проекту, танк должен быть готов ориентировочно к 2035 году. В текущем году начнется лишь создание демонстраторов, число которых в течение трех лет должно достичь четырнадцати. После этого будет выбрана самая удачная модель и начнется основной этап реализации проекта.

В настоящий момент в программе MGCS принимают участие две немецкие – Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, и одна французская компания Nexter systems. Все затраты Париж и Берлин делят поровну. После того, как боевая машина будет создана, интеллектуальные права на нее также будут принадлежать обеим сторонам.

Вам может понравиться

США разработали стратегию в ответ на расширение российского военного присутствия в Арктике

Американская стратегия «Голубая Арктика» определяет действия военнослужащих ВС США, направленные на нивелирование…

Трамп намерен представить широкой публике секретные данные по Украине

Действующий американский лидер Дональд Трамп вознамерился рассекретить важную информацию об Украине, сообщает…

В Якутии полиция установила личности мужчин, издевавшихся над женщиной в автосервисе

Работники отдела МВД по Алданскому району смогли установить личности молодых людей, которые…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 января – пасмурно, до -13 °C | город Мытищи: погода, 15 января – переменная облачность, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Королев: погода, 15 января – снег, до -1 °C | Подольск: погода, 15 января – переменная облачность, до -19 °C | Армавир: погода, 15 января – пасмурно, до 2 °C |