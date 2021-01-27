Ракетно-бомбовый комплекс «Гром-Э», предназначенный для размещения на боевых самолетах и ударных беспилотных аппаратах, способен уничтожать бронетехнику, корабли потенциального противника и наземные укрепления, рассказал Борис Обносов, возглавляющий корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Он отметил, что недавно «Гром-Э» был испытан на беспилотном аппарате «Охотник» и продемонстрировал высокую эффективность поражения целей. В качестве основы для создания комплекса разработчики использовали ракеты Х-38МЭ, которыми в ближайшем будущем оснастят всю боевую авиацию российских ВКС.

Комплекс Х-38МЭ выделяется на фоне остальных возможность изменять головки самонаведения в зависимости от особенностей той или иной цели. Их использование в КРБВ «Гром-Э» делает его грозным оружием против наземной и надводной техники. Также новейшие комплексы имеют модульную конструкцию, позволяющую подбирать конфигурацию вооружения под конкретную боевую обстановку.