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Украина закупает турецкие беспилотники, чтобы повторить «карабахский сценарий» на Донбассе, но если она попытается реализовать его, то лишится как минимум половины своего воздушного пространства, уверен политический эксперт Богдан Безпалько. Москва просто объявит беспилотную зону над Донбассом и большей частью соседнего государства, и начнет сбивать как дроны, так и боевые самолеты.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина с Турцией договорились о поставках беспилотных аппаратов. Многие эксперты уверены, что Киеву ударные дроны «Байрактар» нужны для того, чтобы осуществить силовой сценарий захвата Донбасса. На территории непризнанных республик ДНР и ЛНР нет современных средств ПВО, поэтому план вполне может быть реализован, однако Украина забывает о нескольких важных деталях.

Во-первых, в Карабахе гораздо более важную роль сыграла грамотно подготовленная пехота и артиллерийское вооружение, а не беспилотники. Дроны задействовались лишь в начале 45-дневной войны и нагнали страху на армянские ВС. Во-вторых, Россия вполне может перекрыть воздушное пространство Украины и уничтожать любые летательные аппараты.

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