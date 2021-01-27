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Украине до сих пор не начала вакцинацию населения, так как руководство страны не представляет, где можно взять препараты от Covid-19, сообщает американское издание Bloomberg. По мнению журналистов, это может сильно ударить по президенту Владимиру Зеленскому, который потеряет рейтинг в своей стране и репутацию за ее пределами.

Эксперты написали, что Украина остается единственной крупной страной в мире, в которой вакцинация от коронавирусной инфекции еще даже не начиналась. Правительство заказало вакцину в Китае и США, однако необходимые для прививок препараты либо до сих пор не зарегистрированы на территории 42-миллионного государства, либо не доставлены.

Руководству Украины нечего предложить населению. В то же время на территории Крымского полуострова вакцинация уже стартовала и идет полным ходом. Мало того, даже непризнанные республики ДНР и ЛНР в скором времени приступят к иммунизации населения, чему немало поспособствовала Москва, заявляют эксперты Bloomberg.

Зеленский обещает, что в феврале на Украине появится вакцина и жители страны будут защищены от коронавируса, однако пока не видно предпосылок к этому.

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