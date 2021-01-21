Билл Клинтон, присутствующий на инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена решил немного вздремнуть прямо во время церемонии. Окружающие отнеслись к нему с полным пониманием и не стали будить. Известно, что рядом с сорок вторым президентом находились его супруга Хиллари. Майк Пенс, совсем недавно занимавший пост вице-президента, и Джордж Буш.

Клинтон не в первый раз засыпает на важных мероприятиях. Так, в 2016 году в объятия Морфея его погрузила речь супруги, которая тогда боролась за победу на выборах с Дональдом Трампом и как раз выступала на съезде Демократической партии.

Мирно спящий на инаугурации Клинтон попал под объективы теле- и фотокамер, поэтому видео с ним уже успело обойти весь интернет, а также обрасти многочисленными мемами.

Инаугурация Джо Байдена состоялась в минувшую среду. После того как 46-й президент Соединенных Штатов принес присягу, артиллерийские орудия за Капитолийским холмом дали двадцать один залп в честь торжественного события.