Работники подмосковных библиотек составили список 10 книг, пользующихся наибольшей популярностью у читателей.

Отмечается, что в 2020 году жители Московской области взяли в местных библиотеках свыше 32 000 000 книг. При этом самым большим спросом пользовался роман, написанный Гузелью Яхиной, под названием «Зулейха открывает глаза». Затем идут книги о юном маге и волшебнике Гарри Поттере, которые были написаны Джоан Роулинг. На третьей строчке находится трилогия «Наполеонов обоз», автором которой является Дина Рубина.

Читатели довольно часто брали романы Евгения Водолазкина – «Авиатор» и «Лавр». Поклонники исторических произведений зачитывались диптихом «Тобол» Алексея Иванова. Школьники изучали сказки Александра Пушкина, а также читали книжки Холи Вебб и цикл рассказов Виктора Драгунского о мальчике Дениске.